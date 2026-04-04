Schwerer Unfall in Stuttgart: Fußgängerin von Stadtbahn erfasst und mitgeschleift

Stuttgart - Eine 48-jährige Frau wurde in Stuttgart von einer Stadtbahn erfasst und schwerst verletzt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kann Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden.

Die Einsatzkräfte sperrten den Unfallort ab. © SDMG / Schulz

Gegen 16.40 Uhr beabsichtigte die Fußgängerin, den Gleisbereich an einer dafür vorgesehenen Stelle in der Heilbronner Straße zu überqueren. Zeitgleich fuhr eine Stadtbahn der Linie U7 in Richtung Mönchsfeld in die Haltestelle Borsigstraße ein.

Obwohl die Bahn laut Polizei zu diesem Zeitpunkt bereits abbremste, wurde die 48-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache von dem Fahrzeug erfasst und mehrere Meter weit mitgeschleift.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten die Frau unmittelbar vor Ort, bevor sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Die 49-jährige Fahrerin der Stadtbahn erlitt bei dem Vorfall einen Schock. Die rund 25 Fahrgäste, die sich zum Zeitpunkt des Unglücks in der Bahn befanden, blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Aufgrund der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war der Stadtbahnverkehr in diesem Bereich für längere Zeit komplett unterbrochen. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.