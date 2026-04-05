Streifenwagen bei Einsatz von BMW erfasst: Eine Person verletzt

Stuttgart - Ein Streifenwagen wurde am Samstagabend im Norden Stuttgarts während eines Einsatzes in einen Unfall verwickelt. Eine Person wurde verletzt.

Ein BMW ist in Stuttgart mit einem Polizeiwagen zusammengekracht. © 7aktuell/Alexander Hald

Mit Blaulicht und Sirene fuhr der 24-jährige Beamte am Steuer eines Mercedes-Benz Vito gegen 18.30 Uhr die Heilbronner Straße aus Richtung Bad Cannstatt kommend entlang.

Im Zuge des Einsatzes überfuhr er an der Kreuzung am Pragsattel eine rote Ampel und stieß daraufhin mit dem BMW eines 31 Jahre alten Mannes zusammen.

Wie die Polizei mitteilte, wurde der 31-Jährige mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Zum Zustand der Beamten wurden keine Angaben gemacht.

Der Schaden an den beiden Autos wird auf gut 60.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden.