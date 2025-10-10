59-Jähriger verliert Kontrolle über seinen Wagen - Beifahrer stirbt

Metzingen - Ein Autofahrer hat in Metzingen (Kreis Reutlingen) die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und so einen tödlichen Unfall verursacht.

Der Beifahrer starb im Krankenhaus.

Der 59-Jährige habe beim Verlassen eines Parkplatzes ein geparktes Auto touchiert, teilte die Polizei mit.

Anschließend fuhr er den Ermittlungen zufolge über eine Grünfläche in einen Straßengraben, durchbrach eine Böschung und prallte gegen eine Hausfassade.

Weshalb der Fahrer die Kontrolle verlor, blieb zunächst unklar.