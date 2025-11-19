Mit 6000 Litern Milch beladen: Glück im Unglück bei Lkw-Unfall in Stuttgart
Von Marion Duehnen
Stuttgart - Ein mit 6000 Litern Milch beladener Lastwagen ist am Dienstag in Stuttgart von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt.
Der 66-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall gegen 14.35 Uhr leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge rutschte der Lkw von Straße Kirschenallee ab.
Glück im Unglück: Die Milch lief nicht aus, sondern konnte abgepumpt werden, wie eine Polizeisprecherin sagte.
Die Ursache war zunächst unklar. Möglicherweise sei eine verschmutzte Fahrbahn der Auslöser gewesen.
Am Lastwagen sei ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstanden. Erst Mitte Oktober war ein Laster in Staig südlich von Ulm umgekippt und hatte rund 1000 Liter Milch verloren.
Titelfoto: 7aktuell.de | Alexander Hald