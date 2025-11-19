Mit 6000 Litern Milch beladen: Glück im Unglück bei Lkw-Unfall in Stuttgart

Stuttgart - Ein mit 6000 Litern Milch beladener Lastwagen ist am Dienstag in Stuttgart von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt.

Der Lkw konnte wurde mit Hilfe eines Krans aufgestellt. © 7aktuell.de | Alexander Hald

Der 66-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall gegen 14.35 Uhr leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge rutschte der Lkw von Straße Kirschenallee ab.

Glück im Unglück: Die Milch lief nicht aus, sondern konnte abgepumpt werden, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Die Ursache war zunächst unklar. Möglicherweise sei eine verschmutzte Fahrbahn der Auslöser gewesen.