Teurer Crash in Stuttgart: Seniorin gerät in Gegenverkehr

Stuttgart - Bei einem Frontalzusammenstoß im Stuttgarter Stadtteil Sillenbuch ist am Mittwochabend eine 73-jährige VW-Fahrerin leicht verletzt worden und ein hoher Schaden entstanden.

Die Rettungskräfte versorgten die Unfallbeteiligten. © 7aktuell.de | Simon Adomat

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 17.40 Uhr in der Kirchheimer Straße. Die VW-Fahrerin war in Richtung Sillenbuch unterwegs, als sie aus noch unbekannten Gründen von ihrer Spur abkam und in den Gegenverkehr geriet.

Dort stieß ihr Wagen frontal mit dem entgegenkommenden Opel eines 59-jährigen Mannes zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Seniorin leicht verletzt.

Rettungskräfte versorgten die 73-Jährige vor Ort und brachten sie anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Opel-Fahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.