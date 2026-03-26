Mutter und Sohn sterben bei heftigem Unfall: 42-Jähriger hat Schutzengel

Schramberg - Bei dem Unfall in der Schwarzwald-Gemeinde Schramberg , bei dem eine Frau und ihr kleiner Sohn ums Leben gekommen sind, ist neben einem Lkw-Fahrer auch ein weiterer Beteiligter leicht verletzt worden.

Der 53-jährige Lastwagenfahrer verlor wohl das Bewusstsein am Steuer. © Joshua Rzepka/onw-images/dpa

Letzterer scheint dabei nach Angaben der Polizei großes Glück gehabt zu haben. Der 42-Jährige saß in seinem geparkten Auto, als der Transporter am Mittwoch außer Kontrolle geriet, gegen seinen Wagen und zwei andere Fahrzeuge prallte und eine Frau und ihr Kind auf dem Gehweg überrollte.

"Der Wagen wurde durch die Kollision umgeworfen und kam auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen", teilte die Polizei mit. Der leicht verletzte Mann konnte sich selbst aus dem Auto befreien.

Am Mittwochmorgen hatte ein Lastwagen in Schramberg (Landkreis Rottweil) eine 29-jährige Mutter und ihren Sohn erfasst und getötet.

Beide starben noch an der Unfallstelle. Der 53-jährige Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt.