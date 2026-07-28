Person will Gleise überqueren und wird von Zug erfasst: Schwer verletzt!

Böblingen - Beim Überqueren der Gleise vom Zug erfasst: In Böblingen nahe Stuttgart wurde eine Person schwer verletzt.

Nahe der Haltestelle Südbahnhof wurde eine Person vom Zug erfasst. © SDMG / Dettenmeyer

Wie das Polizeipräsidium Ludwigsburg mitteilte, ereignete sich der Unfall am Dienstagmorgen, gegen 7.50 Uhr, im Bereich der Haltestelle Südbahnhof.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei überquerte eine erwachsene Person die Gleise und wurde von einem Zug der Schönbuchbahn erfasst.

Nach Angaben von Zeugen waren die Schranken bereits geschlossen und die Warnsignale aktiviert. Trotz Hupe und Notbremsung konnte der Zugführer den anschließenden Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Die Person erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Der Bahnverkehr sowie die Tübinger Straße im Bereich der Haltestelle mussten nach dem Unfall gesperrt werden.