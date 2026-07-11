Überholmanöver endet in mehreren Crashs: Vier Verletzte bei Unfall in Stuttgart

Stuttgart - Bei einem Unfall in Stuttgart mit drei beteiligten Autos sind vier Menschen verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der VW Caddy stieß in Folge des Unfalls auf den Ford Fiesta. © KS-Images.de/Andreas Rometsch

Ein 18-Jähriger wollte am frühen Samstagmorgen nach 0 Uhr auf der Wildparkstraße mit einem Audi einen Ford Fiesta und einen VW Caddy auf dem linken Fahrstreifen überholen.

Plötzlich wechselte in Höhe der Anschlussstelle Botnang Süd der 34 Jahre alte Fahrer des Caddys vor ihm auch auf die linke Spur, wie die Polizei mitteilte.

Nach dem Zusammenstoß der beiden Autos wurde das Auto des 18-Jährigen gegen die Leitplanken gedrückt und der Caddy prallte gegen den Ford.

Im Audi wurde ein 18-jähriger Beifahrer schwer und ein gleichaltriger Mitfahrer leicht verletzt.

Der Fahrer des Caddy und die 65 Jahre alte Lenkerin des Ford Fiestas wurden beide leicht verletzt.