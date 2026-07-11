Streifenwagen in Unfall verwickelt: Zwei Polizisten müssen ins Krankenhaus

Eggenstein-Leopoldshafen - Ein Streifenwagen der Polizei Karlsruhe ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in einen Unfall verwickelt gewesen.

Der Streifenwagen wurde stark demoliert. An eine Weiterfahrt war nicht mehr zu denken. © Henry Mungenast / EinsatzReport24

Laut SWR befanden sich ein Polizist und seine Kollegin gegen 0.40 Uhr auf Einsatzfahrt.

In einem Kreisverkehr in Eggenstein-Leopoldshafen (Kreis Karlsruhe) krachte es plötzlich. Ein weiteres Fahrzeug sei nicht beteiligt gewesen.

Die beiden Beamten im Polizeiauto wurden leicht verletzt und zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Auf Fotos ist zu sehen, dass das Einsatzfahrzeug stark beschädigt wurde. Nach dem Crash war es nicht mehr fahrbereit, Flüssigkeiten liefen aus.