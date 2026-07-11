Vollsperrung und Verletzte nach Crash am Neckartor

Stuttgart - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge am Neckartor in Stuttgart sind am Abend mehrere Menschen verletzt worden.

Der Kleinwagen und der SUV wurden stark demoliert. © Andreas Rosar/dpa

Es gebe eine schwer verletzte Person und einige Leichtverletzte, sagte ein Polizeisprecher.

Bei dem Unfall an dem Verkehrsknotenpunkt prallten ein Kleinwagen und ein SUV zusammen.