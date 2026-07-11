Vollsperrung und Verletzte nach Crash am Neckartor

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Nach einem Frontal-Unfall am Neckartor in Stuttgart sind mehrere Personen verletzt worden. Es gibt eine Vollsperrung.

Von Sophia-Caroline Kosel

Stuttgart - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge am Neckartor in Stuttgart sind am Abend mehrere Menschen verletzt worden.

Der Kleinwagen und der SUV wurden stark demoliert.
Der Kleinwagen und der SUV wurden stark demoliert.  © Andreas Rosar/dpa

Es gebe eine schwer verletzte Person und einige Leichtverletzte, sagte ein Polizeisprecher.

Bei dem Unfall an dem Verkehrsknotenpunkt prallten ein Kleinwagen und ein SUV zusammen.

Es gebe aktuell eine Vollsperrung, sagte der Sprecher. Die Ursache für die Kollision und weitere Details waren noch unklar.

Titelfoto: Andreas Rosar/dpa

Mehr zum Thema Stuttgart Unfall: