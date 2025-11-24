Unfall im Landkreis Tuttlingen: Ein Mensch kommt ums Leben

Bei einem Unfall auf der glatten Fahrbahn der Autobahn 81 bei Geisingen (Landkreis Tuttlingen) ist ein Mensch ums Leben gekommen.

Von Catharina Zelt

Geisingen - Bei einem Unfall auf der glatten Fahrbahn der Autobahn 81 bei Geisingen (Landkreis Tuttlingen) ist ein Mensch ums Leben gekommen.

Winterliche Bedingungen auf den Straßen sorgen zu Wochenstart vielerorts für Unfälle. (Symbolfotos)
Winterliche Bedingungen auf den Straßen sorgen zu Wochenstart vielerorts für Unfälle. (Symbolfotos)  © Montage: Jens Büttner/dpa, Marijan Murat/dpa

Die Fahrbahn ist derzeit in Richtung Singen (Landkreis Konstanz) gesperrt, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Weitere Details zum Unfall liegen aktuell nicht vor. Unklar ist auch noch, ob Glatteis die Ursache für den Unfall gewesen ist.

Titelfoto: Montage: Jens Büttner/dpa, Marijan Murat/dpa

Mehr zum Thema Stuttgart Unfall: