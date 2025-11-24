Unfall im Landkreis Tuttlingen: Ein Mensch kommt ums Leben
Von Catharina Zelt
Geisingen - Bei einem Unfall auf der glatten Fahrbahn der Autobahn 81 bei Geisingen (Landkreis Tuttlingen) ist ein Mensch ums Leben gekommen.
Die Fahrbahn ist derzeit in Richtung Singen (Landkreis Konstanz) gesperrt, wie ein Sprecher der Polizei sagte.
Weitere Details zum Unfall liegen aktuell nicht vor. Unklar ist auch noch, ob Glatteis die Ursache für den Unfall gewesen ist.
