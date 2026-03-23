Stadtbahn-Kollision in Stuttgart: 150.000 Euro Schaden

Ein unachtsamer Moment im Schienenverkehr hat am Montag für Behinderungen und einen immensen Sachschaden in Stuttgart gesorgt. Die Fahrgäste blieben unverletzt.

Von Johanna Baumann

Stuttgart - Ein unachtsamer Moment im Schienenverkehr in Stuttgart hat am Montagvormittag für erhebliche Behinderungen und einen immensen Sachschaden gesorgt. Glücklicherweise blieben alle beteiligten Fahrgäste unverletzt.

Auch die Feuerwehr Stuttgart rückte zur Unterstützung aus.
Auch die Feuerwehr Stuttgart rückte zur Unterstützung aus.  © Andreas Rosar/dpa

Gegen 10.30 Uhr war ein 53-jähriger Stadtbahnfahrer auf einer Betriebsfahrt ohne Passagiere unterwegs. Als er von der Straße "Am Wallgraben" nach rechts in die Ernsthaldenstraße abbiegen wollte, kam es zum Unfall.

Im Bereich der Schienenzusammenführung übersah der Fahrer offenbar eine vor der Haltestelle Wallgraben wartende Bahn der Linie U3, in diese er seitlich krachte.

In der betroffenen Stadtbahn der U3 befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls rund 20 Fahrgäste, die laut Polizei alle unverletzt blieben.

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Stuttgart Unfall Zehnjährige von Auto angefahren und schwer verletzt

Die Feuerwehr rückte am Mittag an, um bei der Räumung der Unfallstelle und der Sicherung der beschädigten Fahrzeuge zu helfen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt.

Im Bereich der Haltestelle Wallgraben kam es zeitweise zum Stillstand im Stadtbahnverkehr.
Im Bereich der Haltestelle Wallgraben kam es zeitweise zum Stillstand im Stadtbahnverkehr.  © Andreas Rosar/ Fotoagentur

Bis etwa 12.15 Uhr kam es zu Einschränkungen im Stadtbahnverkehr. Mittlerweile konnte die Unfallstelle geräumt werden, und die Bahnen rollen wieder nach Plan.

Titelfoto: Andreas Rosar/dpa

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