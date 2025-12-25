Stuttgarter Stadtbahn entgleist: Zwei Menschen verletzt

Stuttgart - Bei einer Kollision mit einem Auto ist am Donnerstagmittag in Stuttgart eine Straßenbahn der Linie U15 entgleist.

Der Unfall geschah in der Gerokstraße. © Andreas Rosar/ Fotoagentur Stuttgart

Der Autofahrer sei schwer verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin.

Rettungskräfte brachten ihn demnach in ein Krankenhaus. Der 24 Jahre alte Lenker der Stadtbahn wurde leicht verletzt.

Zum Unfallzeitpunkt, gegen 11.15 Uhr, befanden sich den Angaben nach etwa zehn Menschen in der Bahn, sie blieben unverletzt.

Der 66 Jahre alte Autofahrer war laut einer Mitteilung der Polizei zunächst aus noch unklarem Grund mit seinem Wagen nach links in den Gegenverkehr gekommen und dort mit der Stadtbahn zusammengestoßen.

Anschließend krachte er noch in ein am Straßenrand geparktes Auto.