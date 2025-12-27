Teure Kollision in Stuttgart: Porsche kracht gegen Stadtbahn

Stuttgart - Ein Zusammenstoß zwischen einem Porsche und einer Stadtbahn hat in der Nacht auf Samstag für Verkehrsbehinderungen in Stuttgart gesorgt.

Der Porsche wurde teils stark beschädigt. © 7aktuell.de | Simon Adomat

Eine 52 Jahre alte Frau wollte gegen 23.25 Uhr mit ihrem Porsche in die Hohenheimer Straße einfahren, wobei sie wohl eine Straßenbahn übersah.

Der 41-jährige Fahrer der Stadtbahn der Linie U12 konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zur Kollision.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 25.000 Euro.