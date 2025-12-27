Teure Kollision in Stuttgart: Porsche kracht gegen Stadtbahn
Stuttgart - Ein Zusammenstoß zwischen einem Porsche und einer Stadtbahn hat in der Nacht auf Samstag für Verkehrsbehinderungen in Stuttgart gesorgt.
Eine 52 Jahre alte Frau wollte gegen 23.25 Uhr mit ihrem Porsche in die Hohenheimer Straße einfahren, wobei sie wohl eine Straßenbahn übersah.
Der 41-jährige Fahrer der Stadtbahn der Linie U12 konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zur Kollision.
Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 25.000 Euro.
Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die betroffene Straße in stadtauswärtige Richtung musste zeitweise für den Verkehr gesperrt werden.
Titelfoto: Bildmontage: 7aktuell.de | Simon Adomat