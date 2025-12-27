Teure Kollision in Stuttgart: Porsche kracht gegen Stadtbahn

Eine Stadtbahn krachte in der Nacht auf Samstag in einen Porsche in Stuttgart. Der Schaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.

Von Johanna Baumann

Stuttgart - Ein Zusammenstoß zwischen einem Porsche und einer Stadtbahn hat in der Nacht auf Samstag für Verkehrsbehinderungen in Stuttgart gesorgt.

Der Porsche wurde teils stark beschädigt.
Eine 52 Jahre alte Frau wollte gegen 23.25 Uhr mit ihrem Porsche in die Hohenheimer Straße einfahren, wobei sie wohl eine Straßenbahn übersah.

Der 41-jährige Fahrer der Stadtbahn der Linie U12 konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zur Kollision.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 25.000 Euro.

In der Nacht auf Samstag blieb der betroffene Bereich zeitweise gesperrt.
Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die betroffene Straße in stadtauswärtige Richtung musste zeitweise für den Verkehr gesperrt werden.

