Tödlicher Unfall in in Stuttgart: Lkw erfasst Frau, 90-Jährige stirbt noch vor Ort

Stuttgart - In Stuttgart wurde eine Frau (90) am Montagmorgen von einem Lkw überfahren und verstarb.

Am Montagmorgen starb eine Frau infolge eines Unfalls an der Epplestraße. © Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Der Unfall ereignete sich kurz vor 9 Uhr an der Epplestraße, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums gegenüber TAG24 erklärte.

Die 90-Jährige wollte nach Polizeiinfos die Straße an einer Fußgängerfurt überqueren.

"Hierbei erfasste ein 59 Jahre alter Lkw-Fahrer die Seniorin, der die Fußgängerfurt ersten Erkenntnissen zufolge bei grünem Licht querte", so die Beamten.

Die ältere Dame erlag noch an der Unfallstelle ihren schwersten Verletzungen.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat einen Sachverständigen mit der Rekonstruktion des Verkehrsunfalls beauftragt und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.