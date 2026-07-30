Wer hatte Grün? Zehnjähriger von Mercedes erfasst und schwer verletzt

Stuttgart - Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagvormittag in Stuttgart ereignet. Ein zehn Jahre alter Junge wurde beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt.

Der Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung des Jungen (10). (Symbolfoto) © Patrick Seeger/dpa

Nach Angaben der Polizei Stuttgart war ein 58-jähriger Mann gegen 11.05 Uhr mit seinem Mercedes GLC auf der linken Fahrspur der Heilbronner Straße in Fahrtrichtung Pragsattel unterwegs.

Auf Höhe der Stadtbahn-Haltestelle Sieglestraße wollte der zehnjährige Junge die Straße an dem dortigen Fußgängerüberweg überqueren und wurde von dem herannahenden Wagen erfasst.

Das Kind erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Jungen in ein Krankenhaus.

Wie genau es zu dem Unglück kommen konnte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Im Fokus steht dabei, ob der Autofahrer oder das überquerende Kind zum Unfallzeitpunkt Grün hatte.