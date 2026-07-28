Seniorin (86) will Gleise überqueren und wird von Zug erfasst

Böblingen - Die Ampel hat Rot gezeigt, die Schranke war geschlossen - eine Seniorin (86) ist am Dienstagmorgen bei der Überquerung eines Bahnübergangs in Böblingen , nahe Stuttgart, von einem Zug erfasst worden! Die Frau kam schwer verletzt per Rettungshubschrauber in eine Klinik.

An der Haltestelle Südbahnhof in Böblingen ist eine Seniorin (86) schwer verletzt worden. © SDMG / Dettenmeyer

Laut dem Polizeipräsidium Ludwigsburg hupte der Zugführer (30) noch und leitete eine Gefahrenbremsung ein - dennoch soll die Bahn gegen 7.50 Uhr die Seniorin im Bereich der Haltestelle Südbahnhof erfasst und zu Fall gebracht haben.

103 Menschen sowie zwei Zugführer befanden sich während des Vorfalls in der Unfallbahn.

Auf dem Bahnsteig an der Tübinger Straße wartete zudem eine 21-köpfige Schulklasse samt zwei Lehrkräften, die das Unglück mitansehen musste. Die Klasse wurde im Anschluss von der Feuerwehr in der nahegelegenen Schule betreut.

Der Rettungsdienst musste sich laut Polizei um 19 Menschen sowie die beiden Zugführer der Schönbuchbahn kümmern - der Großteil in Schock, einige klagten über Kreislaufbeschwerden.