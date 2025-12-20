Verdächtiges Gepäckstück: Hauptbahnhof Stuttgart evakuiert

Von Jan Christoph Freybott

Stuttgart - Der Stuttgarter Hauptbahnhof wird wegen eines verdächtigen Gepäckstücks evakuiert.

Die Polizei räumt den Stuttgarter Hauptbahnhof aktuell wegen eines auffälligen Gepäckstücks. Der Zugverkehr ist eingestellt.  © Marijan Murat/dpa

Die Bundespolizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz, wie ein Sprecher am Samstagabend mitteilte.

Nähere Angaben wollte er zunächst nicht machen - die Lage dauere an. Zuvor hatte der SWR berichtet.


Laut Bundespolizei wurde der Zugverkehr im oberen Teil des Bahnhofs bis auf Weiteres eingestellt.

Der S-Bahn-Betrieb laufe jedoch normal weiter.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa

