Stuttgart muss 800 Millionen Euro einsparen: "Prioritäten setzen"

Stuttgart - Die dramatische Finanznot der Kommunen mit sinkenden Einnahmen und stark steigenden Ausgaben bringt selbst einst wohlhabende Städte wie Stuttgart in schwere Finanznot.

Im Rathaus ringen Politik und Verwaltung mit einem historisch schwierigen Haushalt für die Jahre 2026 und 2027. © Fabrice Weichelt/Stadt Stuttgart

Die Landeshauptstadt muss drastisch sparen und steht vor einer Neuverschuldung in Rekordhöhe. Sie plant daher den größten Sparhaushalt seit der Finanzkrise 2009. Trotz scharfer Kritik und Protesten soll der Doppelhaushalt am Freitag vom Gemeinderat verabschiedet werden.

Ein zentraler Grund für die Misere sind wegbrechende Gewerbesteuereinnahmen – traditionell eine der wichtigsten Geldquellen der Kommunen.

In den kommenden zwei Jahren muss Stuttgart deshalb knapp 800 Millionen Euro einsparen. "So wie die Stadt in wirtschaftlich starken Zeiten insbesondere von der Automobilindustrie und ihren Partnern profitierte, wirken sich Rückgänge bei Umsatz und Export nun direkt auf die städtischen Finanzen aus", erklärte Finanzbürgermeister Thomas Fuhrmann (CDU).

Konkret rechnet die Stadt für 2025 nur noch mit rund 750 Millionen Euro aus der Gewerbesteuer. Ursprünglich waren etwa 1,2 Milliarden Euro eingeplant. Auch die Ansätze für 2026 und 2027 wurden deutlich nach unten korrigiert.

"Wir müssen Prioritäten setzen. Einzelne Leistungen werden überprüft, Projekte zeitlich gestreckt und Einnahmen angepasst", sagte Fuhrmann.