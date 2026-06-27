Verkehr am Stuttgarter Hauptbahnhof läuft nach Böschungsbrand wieder an

Stuttgart - Wegen eines Böschungsbrands nahe dem Stuttgarter Hauptbahnhof ist der Bahnverkehr zwischenzeitlich eingestellt worden.

Am Stuttgarter Hauptbahnhof musste der Zugverkehr eingestellt werden. (Archivbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Das teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit. Betroffen von der Sperrung waren sowohl S-Bahn als auch Nah- und Fernverkehr, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte. Der Fernverkehr wurde demnach großteils über Esslingen am Neckar umgeleitet.

Wie die Bahn am Mittag auf X mitteilte, wurde der S-Bahn-Verkehr in der Innenstadt zeitweise gestoppt.

Am Nachmittag waren die Löscharbeiten des Böschungsbrands nach Angaben der Bahn und der Bundespolizei abgeschlossen, der Bahnverkehr wurde schrittweise wieder freigegeben.

Nach der Störung waren demnach zeitweise noch Fahrplanabweichungen und Zugausfälle möglich. Laut dem Bundespolizeisprecher war eine starke Rauchentwicklung zu sehen gewesen.