Wahlen und Neuheiten: Das wird 2026 in Baden-Württemberg wichtig

Für Politik-Interessierte wird 2026 im Südwesten ein spannendes Jahr. Auch für Opern- und Blumenfans gibt es interessante Termine.

Von David Nau, Aleksandra Bakmaz Stuttgart - Zu Jahresbeginn dürfte in Baden-Württemberg vieles unter dem Eindruck des Landtagswahlkampfes stehen. Die Wahl ist aber nur eines von mehreren Themen, die 2026 in den Fokus rücken.



Cem Özdemir (60, Grüne, l.) könnte Winfried Kretschmanns (77, Grüne) Nachfolger werden. © Bernd Weißbrod/dpa Am 8. März können die Menschen über die neue Zusammensetzung des Landtags abstimmen. Indirekt entscheiden sie bei der Wahl auch, wer nächster Ministerpräsident von Baden-Württemberg wird. Amtsinhaber Winfried Kretschmann (77, Grüne) tritt nach drei Amtszeiten nicht mehr an. Chancen, ihn zu beerben, haben CDU-Landeschef Manuel Hagel (37) und Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir (60). Die Menschen haben - wie bei der Bundestagswahl - nun zwei Stimmen, mit denen sie einen Kandidaten im Wahlkreis und eine Partei wählen können. Stuttgart Achtung, Glättegefahr! Pünktlich zu Weihnachten hält der Winter Einzug im Südwesten Neu ist auch, dass erstmals Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren mit abstimmen dürfen.

OB-Wahl in Freiburg

Für die Menschen in Freiburg steht wenige Wochen später noch mal eine wichtige Wahl an: Sie entscheiden dann, wer ihre Stadt in den nächsten acht Jahren führen soll. Amtsinhaber Martin Horn (parteilos) bewirbt sich bei den Wählerinnen und Wählern um eine zweite Amtszeit. Gegen ihn tritt unter anderem die Landeschefin der Lehrergewerkschaft GEW, Monika Stein, an. Sie wird von den Grünen im Gemeinderat und von Fraktionen aus dem linken Spektrum unterstützt. Bekommt im ersten Wahlgang am 26. April 2026 niemand der Kandidatinnen und Kandidaten eine absolute Mehrheit, kommt es am 17. Mai 2026 zu einer Stichwahl zwischen den beiden Bestplatzierten.

Bahnchefin Evelyn Palla teilte kürzlich mit, dass der Start des Bahnhofes erneut verschoben wird. © Marijan Murat/dpa

Extrarunde für Stuttgart 21

Eigentlich sollte Ende 2026 für die leidgeprüften Fahrgäste rund um Stuttgart endlich alles besser werden: Im Dezember sollte das Mega-Projekt Stuttgart 21 zumindest teilweise in Betrieb gehen und damit die Fahrzeiten auf einigen Strecken deutlich reduzieren. Seit einigen Wochen ist klar: Das wird so nichts. Das Bauprojekt muss eine Extrarunde drehen. Wegen technischer Schwierigkeiten bei der Digitalisierung des Bahnknotens und auch beim Bau des Bahnhofs zog die neue Bahnchefin Evelyn Palla die Reißleine und kündigte an, dass der Bahnhof nicht Ende 2026 in Betrieb gehen soll. Neues Datum: Fehlanzeige.

Europa-Park bekommt neues Land

Im Europa-Park wird es 2026 Neuerungen geben. © Patrick Seeger/dpa Schon jetzt kann man im Europa-Park in Rust innerhalb weniger Minuten von Frankreich nach Russland und weiter nach Norwegen spazieren. Im neuen Jahr kommt nun ein weiteres europäisches Land dazu: Das kleine Fürstentum Monaco an der Côte d’Azur wird der 18. Themenbereich des Parks. Die Eröffnung ist für Mai geplant. Im Frühjahr dürfte auch der monegassische Fürst Albert II. nach Rust kommen, kündigte Parkchef Roland Mack im Oktober an. Der Fürst war bereits mehrfach mit seinen Kindern in der Anlage mit Achterbahnen, Restaurants und Hotels zu Gast.

Landesgartenschau in Ellwangen

Vom 24. April bis 4. Oktober findet in Ellwangen im Ostalbkreis die Landesgartenschau statt. Im Zentrum steht nach Veranstalterangaben die Jagst. Das Gelände zieht sich entlang des in Teilen renaturierten Flusses. Für die Besucherinnen und Besucher werden drei neue Parks geschaffen, zudem soll es Themen- und Blumengärten, einen Stadtstrand und neue Sportanlagen geben.

Bregenzer Festspiele