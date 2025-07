Wann wird Stuttgart 21 endlich fertig? Die Planer haben ein Ziel, aber der Termin wackelt

Das Eingangsportal für den neuen Tiefbahnhof soll zu großen Teilen fertiggestellt sein. © Bernd Weißbrod/dpa

Die Digitalisierung des Stuttgarter Bahnknotens ist schon länger das Sorgenkind der Planer. Züge des Fern- und Regionalverkehrs sowie S-Bahnen sollen mit dem digitalen Zugsicherungssystem ETCS fahren - und zwar nur damit. Klassische Lichtsignale werden im Stuttgarter Bahnknoten nicht mehr verbaut.

Derzeit sind die Bauarbeiten für die Digitaltechnik laut Bahn stark verzögert. Als Grund nennt der Konzern mangelnde Kapazitäten und fehlende Materialverfügbarkeit. Zudem könne das Programm zur Bedienung der neuen Digitaltechnik erst nach Dezember 2026 bereitgestellt werden.

Die Arbeiten am Milliardenprojekt beeinflussten die bestehenden Bahnstrecken bislang relativ wenig. Neubaustrecke und zahlreiche Tunnel wurden komplett neu gebaut, während die alten Verbindungen weiter in Betrieb waren. Nun muss die neue Infrastruktur vor der Inbetriebnahme an einigen Stellen an die bestehenden Strecken angeschlossen werden - was mit vielen Sperrungen einhergeht.

Besonders betroffen ist demnach der Bereich Bad Cannstatt, den alle S-Bahnlinien, Regionalzüge und Fernzüge in Richtung Ulm und München passieren müssen. Für Fahrgäste bedeutet das noch mehr Sperrungen und Einschränkungen als bisher schon gewohnt.