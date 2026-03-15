Massiver Rohrbruch in Pforzheim: Trinkwasserversorgung teilweise ausgefallen
Pforzheim - In der Hermannstraße in Pforzheim ist es am Samstagabend gegen 18 Uhr zu einem massiven Wasserrohrbruch unter der Fahrbahndecke gekommen.
Nach Angaben der Stadtwerke gab es dadurch im Bereich der Hermannstraße sowie in angrenzenden Straßenzügen erhebliche Einschränkungen und teilweise sogar einen kompletten Ausfall der Trinkwasserversorgung.
Wie lange die Reparaturarbeiten dauern werden, steht noch nicht fest.
Die Stadtwerke betonen aber, mit Hochdruck daran zu arbeiten, die Probleme zu beheben und die Versorgung wiederherzustellen.
Erst vor rund einem Monat war es im Bereich der Hermannstraße zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Rohrbrüchen besteht, ist bislang unbekannt.
Titelfoto: Waldemar Gress / EinsatzReport24