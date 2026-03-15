Massiver Rohrbruch in Pforzheim: Trinkwasserversorgung teilweise ausgefallen

In der Hermannstraße in Pforzheim ist es zu einem massiven Wasserrohrbruch gekommen. Zahlreiche Straßenzüge waren von der Trinkwasserversorgung abgeschnitten.

Von Jonas Reihl

Pforzheim - In der Hermannstraße in Pforzheim ist es am Samstagabend gegen 18 Uhr zu einem massiven Wasserrohrbruch unter der Fahrbahndecke gekommen.

Die Stadtwerke Pforzheim arbeiten mit Hochdruck an der Beseitigung des Problems in der Hermannstraße.
Die Stadtwerke Pforzheim arbeiten mit Hochdruck an der Beseitigung des Problems in der Hermannstraße.  © Waldemar Gress / EinsatzReport24

Nach Angaben der Stadtwerke gab es dadurch im Bereich der Hermannstraße sowie in angrenzenden Straßenzügen erhebliche Einschränkungen und teilweise sogar einen kompletten Ausfall der Trinkwasserversorgung.

Wie lange die Reparaturarbeiten dauern werden, steht noch nicht fest.

Die Stadtwerke betonen aber, mit Hochdruck daran zu arbeiten, die Probleme zu beheben und die Versorgung wiederherzustellen.

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Noch in der Nacht rissen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke die Fahrbahndecke auf.
Noch in der Nacht rissen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke die Fahrbahndecke auf.  © Waldemar Gress / EinsatzReport24

Erst vor rund einem Monat war es im Bereich der Hermannstraße zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Rohrbrüchen besteht, ist bislang unbekannt.

Titelfoto: Waldemar Gress / EinsatzReport24

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