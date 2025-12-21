Wo es zu Weihnachten nochmal richtig voll auf den Straßen werden kann

Stuttgart - Reisezeit ist Stauzeit: Vor Weihnachten kann es auf den Straßen voller werden, Autofahrer müssen mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen rechnen.

Besonders um die Weihnachtsfeiertage wird voll auf den Straßen und Autobahnen. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Rund um die Ballungsräume und Einkaufszentren dürften nach Angaben des ADAC bis zum 24. Dezember nochmals viele Autofahrer unterwegs sein.

Für Fahrten in die Innenstädte empfiehlt der ADAC, Park-and-Ride-Angebote zu nutzen und auf Bus und Bahn umzusteigen, weil Parkplätze knapp werden könnten.

Heiligabend (Mittwoch) selbst zählt traditionell zu den stauärmsten Tagen des Jahres.

Erst ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag nimmt der Verkehr wieder zu, vor allem in Richtung Wintersportgebiete.