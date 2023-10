Licht an! Smart-Home-Lichtschalter und Lampen zur intelligenten Lichtsteuerung

Welche intelligenten Beleuchtungssysteme Dein Zuhause in ein neues Licht tauchen, erfährst Du in diesem vierten Beitrag der fünfteiligen Smart-Home-Reihe auf TAG24.

Im Smart Home lassen sich Lichtschalter und Lampen miteinander vernetzen. So kann man stets überblicken, wo das Licht eingeschaltet ist und dieses ortsunabhängig steuern.

ANZEIGE - Das Smarthome ermöglicht eine intelligente Lichtsteuerung. So lassen sich Lichtschalter und Lampen bequem übers Tablet, Smartphone oder Laptop ortsunabhängig überwachen und bedienen.

Im Smarthome nimmt die Lichtsteuerung eine neue Dimension an. Einfaches Dimmen war gestern. Heute ist die Lichtsteuerung über Sprachsteuerung möglich.

Die LED-Tischleuchte von Philips Hue hat ein schlankes Design und bringt mit 16 Millionen Farben ein stimmungsvolles Licht in die eigenen vier Wände. Sie lässt sich via Bluetooth über die App oder per Sprachbefehl bequem steuern.

Technologie: Smart LED

Smart LED Kompatibilität: Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Home, Philips Hue, Telekom Smart Home

Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Home, Philips Hue, Telekom Smart Home Funktionen: dimmbar, smartLight, Farbwechsel

dimmbar, smartLight, Farbwechsel Netzstrom: 220 V-240 V, 50-60 Hz

220 V-240 V, 50-60 Hz Leistung: 14 W

14 W Nutzungsdauer: 25.000 h

In der Hue Bluetooth App lassen bis zu zehn Lampen integrieren. Noch intensiver kann man die smarte Lichtsteuerung über die Hue Bridge nutzen, in der sich bis zu 50 smarte Philips Hue-Lampen einbinden lassen.

Die Tischleuchte kostet etwa 190 Euro.