8 tolle Kuschelhöhlen für kleine und große Hunde

Ein eigenes Bett braucht Dein Hund nicht? Dieser kommt viel lieber zu Dir aufs Sofa oder Bett gesprungen? Was Du dann sicher noch nicht gefunden hast, ist die richtige Kuschelhöhle. Hunde ziehen sich gerne an einen eigenen Rückzugsort zurück. Hundehöhlen sind ideal dafür.

ANZEIGE - Bei all der Liebe für sein Herrchen oder Frauchen braucht ein Hund dennoch einen eigenen Rückzugsort, an dem er idealerweise komplett ungestört ist.

Kleinen Hunderassen wie dem Chihuahua, Mops oder Dackel reichen bereits kleine Modelle mit etwa 40 bis 70 Zentimetern, die sich in der Regel auch als Kuschelhöhle für Katzen eignen.

Eine weitere schöne flauschige Kuschelhöhle für Hunde ist das Modell Livia von Trixie. Aus Polyester und weichem Schaumstoff sowie mit herausnehmbarem Wendekissen mit samtiger oder plüschiger Seite ist die Höhle in Samtoptik besonders kuschelig. Das taupe- und cremefarbene Modell ist zudem auch in einer kleineren Größe erhältlich.

Das Höhlenbett Harvey von Trixie ist eine super flauschige Kuschelhöhle für Hunde. Das Bett ist aus weicher Polyestervlies- und Schaumstofffüllung im Polyesterbezug, gefüttert mit kuscheligstem Velours- und Langhaarplüsch. Ein gemütliches Kissen zum Einkuscheln ist in das Bett integriert.

Bei der PetHome Kuschelhöhle für Hunde von Rexproduct handelt es sich eher um eine Indoor-Hundehütte, in die sich der Hund wie in einer Höhle zurückziehen kann.

Neben Modellen in verschiedenen Farben ist die Hundehöhle in einer kleineren Größe erhältlich.

Die Knuffelwuff Hundehöhle Yucatan ist ein Zelt, das das weiche Bett Deines Hundes in einen gemütlichen Rückzugsort verwandelt, das Ruhe und Geborgenheit ausstrahlt. Qualitativ hochwertig und stabil ist das gemütliche Zelt durch die Fiberglasstäbe sowie den pflegeleichten und langlebigen Stoff aus Velours. Die Kuschelhöhle für Hunde ist in drei Größen sowie in Braun oder Beige erhältlich.

Liegefläche: 120 mal 100 Zentimeter

120 mal 100 Zentimeter Preis: etwa 135 Euro bei Fressnapf

Hundehöhle Yucatan von Knuffelwuff