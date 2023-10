Pflanzen-Frostschutz: So kommt Dein Garten gut durch den Winter

Weitere Shoppingtipps rund um Zimmer- und Gartenpflanzen unter: Home and Garden .

Welche Winterschutzmaßnahmen zu Deinem Garten passen sowie essenzielle Produkte findest Du in diesem Artikel.

ANZEIGE - Nicht jede Pflanze, die in wärmeren Monate pflegeleicht vor sich hin gedeiht, kann auch im Winter sich selbst überlassen werden, denn während einige dem Winter standhalten, kommen andere gar nicht gut mit Frost klar.

Pflanzen in Blumenkübeln oder Balkonkästen sind besonders anfällig für kälte- und frostbedingte Schäden, denn sie sind von weniger schützender Erde umgeben und frieren schneller ein.

Auch ein Thermo-Topfschutz kann die Erde und Wurzeln vor dem Einfrieren bewahren. Zu diesem Zweck können Matten aus Weide, Bast, Kokos oder Schilfrohr um den Topf gewickelt werden.

Um den Kübel kann man auch Luftpolster wickeln, damit der Kübel etwas Wärme speichern kann:

Luftpolster-ISO-Folie als Winterschutz

Außerdem sind Thermo-Übertöpfe ein praktischer Winterschutz für Pflanzen mit Reißverschluss.

Thermo-Topfschutz

Zum Schutz vor Bodenfrost können vor allem die Wurzeln mit schützenden Unterlagen geschützt werden, die einen direkten Kontakt mit dem kalten Boden verhindern, z. B.:

Pflanzenroller

Einige Kübelpflanzen, vor allem mediterrane Kübelpflanzen, müssen über die kalten Monate jedoch in ein Winterquartier an einem frostsicheren Ort wie dem Keller, der Garage oder im Schuppen, oder in ein Winterschutzzelt für Pflanzen - gegebenenfalls mit zusätzlichen Heizvorrichtungen.

Winterschutzzelt für Pflanzen