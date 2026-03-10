Achtung! Tausende Notrufsäulen an Autobahnen plötzlich außer Betrieb

Deutschland - Auf den Autobahnen in Deutschland sind derzeit die stationären Notrufsäulen von einer technischen Störung betroffen.

Bundesweit sind derzeit sämtliche stationäre Notrufsäulen von einer technischen Störung betroffen. © Uwe Anspach/dpa

Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte, funktionieren aktuell bundesweit alle orangefarbenen Notrufsäulen entlang der Autobahnen nicht. Nicht betroffen seien die Notrufsäulen in Autobahntunneln.

Nach aktuellem Kenntnisstand liegt der Störung ein technischer Defekt in der zentralen Kommunikationsinfrastruktur zugrunde.

Die genaue Ursache werde derzeit von Fachteams der Autobahn GmbH gemeinsam mit einem technischen Dienstleister analysiert.

Angaben dazu, wann die Systeme wieder vollständig funktionieren werden, konnte die Autobahn GmbH zunächst nicht machen.