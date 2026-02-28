Einfach Flugtaxi per App bestellen? So nah ist die Zukunft wirklich

Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Was jahrzehntelang nach Science-Fiction klang, wird jetzt Realität: In Dubai sollen noch 2026 die ersten Passagiere mit einem elektrischen Flugtaxi durch die Stadt schweben – gebucht ganz einfach über die Uber-App.

Die Flugtaxis von Joby erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 320 Kilometern pro Stunde. © GIUSEPPE CACACE / AFP

Es geht dabei nicht um einen spektakulären Einzeltest oder einen PR-Gag für Milliardäre, sondern um den Versuch, eine komplett neue Verkehrsebene in den Alltag zu integrieren.

Uber bindet die vollelektrischen Air-Taxis von Joby direkt in seine Plattform ein. Wer künftig sein Ziel eingibt, bekommt – wenn die Strecke geeignet ist – "Uber Air" als Option angezeigt.

Die App verbindet alle Schritte der Reise: per Uber Black zum sogenannten Vertiport, dann in die Luft, anschließend weiter zum Zielort. Branchenmedien sprechen von einem Meilenstein für die urbane Luftmobilität.

Besonders ist nicht nur die Idee, sondern auch die technische Umsetzung. Die Fluggeräte starten senkrecht wie ein Helikopter, wechseln dann in den schnellen Horizontalflug und erreichen bis zu 320 Kilometer pro Stunde.

Sie bieten Platz für vier Passagiere, werden von zertifizierten Piloten geflogen und sind vollelektrisch sowie besonders leise konzipiert.