Nach Stromausfall: IT-Probleme bei NRW-Kommunen wohl behoben
Von Marco Rauch
Aachen - Ein Stromausfall in Aachen hat seit Montagabend mehrere Kommunalverwaltungen in Nordrhein-Westfalen lahmgelegt - jetzt sollen die Dienste aber wieder funktionieren.
Das teilte eine Sprecherin von "regio IT", dem nach eigenen Angaben größten kommunalen IT-Dienstleister in NRW für öffentliche Auftraggeber, am Mittwochmorgen mit. Es könne höchstens noch vereinzelt zu Einschränkungen kommen, die Systeme würden aber größtenteils wieder stabil laufen.
Viele Termine von Bürgern bei Behörden mussten am Dienstag ausfallen, wie mehrere Städte und Kreise in NRW mitteilen. Grund war eine vom Stromausfall ausgelöste Störung bei "regio IT".
Betroffen von den Ausfällen waren neben der Stadt Aachen auch viele weitere Kommunen.
So kam es zu Problemen in Duisburg, Bonn, Wuppertal, Oberhausen, Gelsenkirchen, Remscheid, Gütersloh, Bad Honnef, Bielefeld, Düren, Eschweiler, Erkelenz, Würselen, dem Rhein-Erft-Kreis, dem Märkischen Kreis, dem Kreis Soest, dem Ennepe-Ruhr-Kreis, dem Kreis Heinsberg, dem Hochsauerlandkreis, Kreis Warendorf und dem Kreis Euskirchen.
Betroffene Stellen waren unter anderem Bürgerämter, Kfz-Zulassungsstellen, Fundbüros und Serviceportale.
