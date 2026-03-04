Nach Stromausfall: IT-Probleme bei NRW-Kommunen wohl behoben

Aachen - Ein Stromausfall in Aachen hat seit Montagabend mehrere Kommunalverwaltungen in Nordrhein-Westfalen lahmgelegt - jetzt sollen die Dienste aber wieder funktionieren.

Die IT-Probleme bei zahlreichen Verwaltungen in Nordrhein-Westfalen sind behoben worden. (Symbolfoto) © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Das teilte eine Sprecherin von "regio IT", dem nach eigenen Angaben größten kommunalen IT-Dienstleister in NRW für öffentliche Auftraggeber, am Mittwochmorgen mit. Es könne höchstens noch vereinzelt zu Einschränkungen kommen, die Systeme würden aber größtenteils wieder stabil laufen.

Viele Termine von Bürgern bei Behörden mussten am Dienstag ausfallen, wie mehrere Städte und Kreise in NRW mitteilen. Grund war eine vom Stromausfall ausgelöste Störung bei "regio IT".



Betroffen von den Ausfällen waren neben der Stadt Aachen auch viele weitere Kommunen.