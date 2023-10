Halloween-Überraschung von Apple: Neues MacBook mit M3-Chip vorgestellt!

Kalifornien (USA) - Kurz nach der Ankündigung ist es auch schon so weit: In der Nacht zum heutigen Dienstag stellte Apple sein neues MacBook vor. Darüber hinaus präsentierte der Tech-Riese seinen neuen iMac. Bestellt werden kann hierzulande ebenfalls schon - allerdings für einen saftigen Preis.

Apple-CEO Tim Cook (62) machte Fans vergangene Nacht eine echte Halloween-Überraschung, als er die neuen M3-MacBooks und den neuen iMac vorstellte. © Chris Tuite / AFP

Vergangene Nacht stellte Apple in seinem virtuellen Event "scary fast" seinen neuen Computer vor. Das MacBook Pro ist in 14 und 16 Zoll und - ebenso wie der neue iMac - in den Prozessor-Ausführungen M3, M3-Pro sowie M3 Max erhältlich.

Letzterer sei eine Spezialanfertigung für die Arbeit mit KI. Die Chips ermöglichen insgesamt eine noch längere Akkulaufzeit und soll Geräte mit Windows-Betriebssystemen übertreffen.

Besonders interessant für alle die ein Auge auf die Optik haben: Apple hat einen neuen Farbton vorgestellt: "Space Black", also "Weltraum Schwarz" soll die Notebooks durch ein chemisches Verfahren vor lästigen Fingerabdrücken schützen.

WLAN 6E (und Bluetooth 5.3) sind bei allen Varianten vorhanden. Das Netzteil ist nun kleiner uns leistungsfähiger: Es schafft 70 Watt und nicht mehr "nur" 67 Watt.

Wie das Technik- und Lifestyle-Portal Heise berichtete, war es das dann aber auch schon mit den Neuerungen. Design, Display und die restliche Ausstattung bleiben weitestgehend gleich.