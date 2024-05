Nach Vorstellung des neuen iPads: Apple steht massiv in der Kritik!

Im Video werden verschiedene Werkzeuge aus dem Alltag sowie der Kreativ-Szene zerstört. Darunter ist ein Metronom, Schallplattenspieler, Desktop-PC samt Sound-Anlage, aber auch eine Skulptur. Farbflaschen explodieren, ein Klavier und Notenblätter werden dadurch verunstaltet.

Es wirkt, als würde Apple mit dieser Inszenierung eine neue Ära einführen wollen, den Wert der kreativen Errungenschaften nicht wertschätzen. Im Hintergrund läuft währenddessen wahrhaft unpassend der Song "All I Ever Need Is You [vermutlich ein iPad, Anm. d. R.]" von Sonny Cher.

Denn als die Presse ihr Werk letztlich vollbracht hat, sich wieder erhebt, liegt ein iPad Pro darunter.