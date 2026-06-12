A3 dicht! Autobahn bei Deggendorf an zwei Wochenenden gesperrt

Deggendorf - Die vielbefahrene A3 wird zwischen dem Autobahnkreuz Deggendorf und Hengersberg wegen Sanierung einer Donaubrücke an diesem und am kommenden Wochenende für den Verkehr gesperrt.

Die A3 muss wegen Sanierungsarbeiten zwischen dem Autobahnkreuz Deggendorf und Hengersberg an zwei Wochenenden gesperrt werden. © Armin Weigel/dpa

Die Autofahrer werden in beiden Richtungen umgeleitet, wie die Deggendorfer Stadtverwaltung mitteilte. Die Umleitung führt auch durch die Außenbezirke der niederbayerischen Kreisstadt.

Die erste der beiden geplanten Sperrungen beginnt an diesem Freitagabend um 22 Uhr, für den Verkehr wieder freigegeben soll die Strecke in der Nacht zum Montag gegen ein Uhr in der Früh.

Die Stadtverwaltung rechnet mit viel Verkehr und den entsprechenden Verzögerungen im gesamten Stadtgebiet.

Grund ist die Sanierung der südlich von Deggendorf gelegenen Brücke über die Donau. Laut Autobahn GmbH wird unter anderem der Rostschutz der Tragseile erneuert.

Die Bauarbeiten sind Teil der voraussichtlich über zehn Jahre dauernden Verbreiterung des knapp elf Kilometer langen Streckenabschnitts auf sechs Spuren. Dafür sollen insgesamt zwölf Brücken abgerissen und neu gebaut werden, einschließlich der an diesem Wochenende gesperrten.