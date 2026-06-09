A3 bei Deggendorf dicht: Brückenarbeiten sorgen für Vollsperrung
Von Christof Rührmair
Deggendorf - Am Wochenende soll die A3 bei Deggendorf wegen Instandsetzungsarbeiten an einer Brücke über die Donau für gut zwei Tage komplett gesperrt werden. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Autobahnkreuz Deggendorf und der Anschlussstelle Hengersberg, wie die Autobahngesellschaft des Bundes mitteilt.
Die Sperre dürfte für starke Verkehrsbehinderungen sorgen.
Geplant sind Sperrungen an den nächsten beiden Wochenenden - jeweils beginnend am Freitagabend um 22 Uhr und endend am frühen Montagmorgen um 1 Uhr.
Absolut sicher sind diese Zeitfenster allerdings noch nicht, da geplante Korrosionsschutzmaßnahmen bei Regen nicht durchgeführt werden können und bei hohen Windstärken Arbeiten im Arbeitskorb nicht möglich sind.
Sollte das Wetter am ersten Wochenende zu schlecht sein, würde die Sperre an diesem Wochenende verkürzt und nur von Samstag 20 Uhr bis Sonntag 15 Uhr dauern. Dafür würde dann voraussichtlich das übernächste Wochenende als zusätzlicher Sperrungstermin genutzt werden.
Ob die Sperrung wie geplant abläuft, wird am Donnerstagnachmittag entschieden.
Wie schlimm werden die Beeinträchtigungen?
"Insbesondere tagsüber ist während der Sperrwochenenden mit erheblichen Verkehrseinschränkungen und längeren Fahrzeiten im Raum Deggendorf zu rechnen", heißt es von der Autobahngesellschaft. Dies gelte insbesondere tagsüber und für die Umleitungsstrecke.
Daher empfehle man, nicht notwendige Autofahrten möglichst zu vermeiden.
In Richtung Passau wird der Verkehr ab dem Autobahnkreuz Deggendorf über die Umleitungsstrecke U83 geführt - über die A92 zur Ausfahrt Deggendorf-Mitte und dann über die Staatsstraße 2125 durch Deggendorf auf die Bundesstraße 533 und dann bei Hengersberg wieder auf die A3.
In Richtung Nürnberg wird die U18 genutzt, die derselben Strecke in umgekehrter Richtung folgt: Bei Hengersberg auf die B533 - auf der Staatsstraße 2125 durch Deggendorf, auf die A92 und dann zurück auf die A3.
Titelfoto: Armin Weigel/dpaa (Archivfoto)