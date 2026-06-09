A3 bei Deggendorf dicht: Brückenarbeiten sorgen für Vollsperrung

Deggendorf - Am Wochenende soll die A3 bei Deggendorf wegen Instandsetzungsarbeiten an einer Brücke über die Donau für gut zwei Tage komplett gesperrt werden. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Autobahnkreuz Deggendorf und der Anschlussstelle Hengersberg, wie die Autobahngesellschaft des Bundes mitteilt.

Die Autobahn muss gesperrt werden. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Die Sperre dürfte für starke Verkehrsbehinderungen sorgen.

Geplant sind Sperrungen an den nächsten beiden Wochenenden - jeweils beginnend am Freitagabend um 22 Uhr und endend am frühen Montagmorgen um 1 Uhr.

Absolut sicher sind diese Zeitfenster allerdings noch nicht, da geplante Korrosionsschutzmaßnahmen bei Regen nicht durchgeführt werden können und bei hohen Windstärken Arbeiten im Arbeitskorb nicht möglich sind.

Sollte das Wetter am ersten Wochenende zu schlecht sein, würde die Sperre an diesem Wochenende verkürzt und nur von Samstag 20 Uhr bis Sonntag 15 Uhr dauern. Dafür würde dann voraussichtlich das übernächste Wochenende als zusätzlicher Sperrungstermin genutzt werden.

Ob die Sperrung wie geplant abläuft, wird am Donnerstagnachmittag entschieden.