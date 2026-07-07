Billiger tanken: Wer hier abfährt, spart bares Geld

München - Wer nicht an der Autobahn tankt, sondern hinter der nächsten Ausfahrt, kann laut ADAC viel sparen.

Wer an der Autobahn tankt, muss in der Regel tiefer in die Tasche greifen als anderswo. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

In Bayern waren das bei einer Untersuchung im Schnitt 40 Cent bei Super E10 und 39 Cent bei Diesel, wie der Verkehrsclub mitteilt. Auf einen Tank von etwa 50 Litern gerechnet also um die 20 Euro. Das ist deutlich mehr als im bundesweiten Durchschnitt, wo der Preisabstand bei beiden Kraftstoffen im Schnitt bei 33 Cent liegt.

Die Erhebung zeige "ganz deutlich", dass es sich lohne, "zum Tanken die Autobahn zu verlassen und eine nahe gelegene Tankstelle neben der Autobahn anzusteuern".

Größer als in Bayern waren die Preisabstände nur in Rheinland-Pfalz mit 42 Cent bei E10 und 43 Cent bei Diesel. Auf Platz drei folgt Baden-Württemberg mit 40 und 37 Cent. Deutlich unterdurchschnittlich sind die Preisabstände dagegen in Brandenburg mit je 17 und in Mecklenburg-Vorpommern mit 17 Cent bei E10 und 16 bei Diesel.

Für Berlin und Bremen gibt es keine Daten.