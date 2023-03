Achtung, Wild! Wie reagiert man richtig, wenn ein Hirsch vor das Auto springt?

München - Es ist ein Schockmoment für jeden Autofahrer : Plötzlich rennt einem auf der Landstraße ein Reh, ein Wildschwein oder ein anderes Wildtier vor die Motorhaube. Ausweichen? Draufhalten? Was tun?

Dieser Frage hat sich der Allgemeine Deutsche Automobil-Club e. V. (ADAC) angenommen. Denn die Gefahr für Wildunfälle wird saisonbedingt in den kommenden Tagen wieder ansteigen, und zwar vor allem ab dann, wenn am kommenden Wochenende die Uhren wieder auf Sommerzeit umgestellt werden.

Dann nämlich fällt ein größerer Anteil des Berufsverkehrs in die morgendliche Dämmerung. "Rehe, Hirsche und Wildschweine verhalten sich zwar wie immer, für sie spielt der Beginn der Sommerzeit keine Rolle", heißt es in einer Mitteilung des Automobil-Clubs. "Da viele Tiere aber dämmerungsaktiv und somit zeitgleich mit dem Berufsverkehr unterwegs sind, lauern hier Gefahren für Mensch und Tier."

Grund für das aktive Verhalten sei vor allem die Futtersuche im Frühjahr. "Viele Wildschweinrotten sind mit ihren Frischlingen unterwegs. Dabei kreuzen sie häufig die Straßen und kommen den Autos in die Quere."

Das bedeutet: Man braucht erhöhte Aufmerksamkeit. Vor allem in den Bereichen, in denen Wildwechselschilder aufgestellt sind, oder in Waldstücken sollte man besonders vorsichtig und bremsbereit fahren. Die Verkehrszeichen wurden schließlich aus gutem Grund aufgestellt. Besonders Biker sollten noch mehr Vorsicht walten lassen.