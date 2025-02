Bei Stau, Unfall oder Brand: Was sind für Autofahrer eigentlich die Regeln in einem Tunnel?

Beim ADAC weiß man, wie man sich am besten in solch einer Ausnahmesituation verhält und die Sicherheit aller Beteiligten im Idealfall schützt oder gar erhöht.

Wie verhält man sich im Tunnel als Autofahrer richtig? Der ADAC gibt wertvolle Tipps und Erinnerungsstützen. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Bis die Tunnellüftung automatisch einsetzt, sollte man die Lüftung im Auto auf "Umluft" stellen und die Fenster geschlossen halten. Außerdem sollte man – wie bei jedem Stau – die Warnblinker einschalten.

Bei einem Unfall im Tunnel sollten diese natürlich auch sofort aktiviert werden.

Zusätzlich rät der ADAC: "Bei geringfügigen Schäden sollten Autofahrer wenn möglich aus dem Tunnel hinausfahren. Andernfalls sollte das Fahrzeug in einer Pannenbucht oder am rechten Fahrbahnrand abgestellt und der Motor ausgeschaltet werden. Der Zündschlüssel sollte stecken bleiben."

Dann gilt das übliche Vorgehen: Warnweste anziehen, Warndreieck aufstellen, Notruf wählen. Richtig brenzlich wird es aber, wenn ein Feuer im Tunnel ausbricht. Wenn der eigene Motor qualmt, am besten versuchen – sofern das möglich ist – schnellstmöglich aus dem Tunnel herausgefahren. Natürlich wieder mit Warnblinkern an.

Wenn das Hinausfahren nicht mehr möglich ist, dann am besten versuchen, an den rechten Fahrbahnrand oder in eine Pannenbucht zu fahren, Motor aus, Warnblinkanlage an, Schlüssel stecken lassen, raus aus dem Fahrzeug und den Feueralarm an der Notrufstation auslösen.

Dies gilt auch, wenn ein anderes Fahrzeug in Flammen steht. Selber löschen immer nur dann, wenn man sich nicht selbst in Gefahr bringt. Ansonsten muss der Tunnel schnellstmöglich über die nächstgelegenen Notausgänge verlassen werden.