Experten warnen: So schnell herrscht im Auto jetzt Lebensgefahr

München - An den kommenden heißen Tagen warnt der ADAC vor extremen Temperaturen im Inneren von Autos .

Hunde oder Kinder sollen auf keinen Fall im Auto eingeschlossen zurückgelassen werden. Bei den hohen Temperaturen herrscht Lebensgefahr. © chalabala /123RF

Experten des Mobilitätsclubs haben in einem Versuch Autos in der prallen Sonne abgestellt und die Temperaturen im Inneren gemessen. Dabei lag die Außentemperatur unter 30 Grad. Im Inneren sah es hingegen schnell anders aus: Bereits nach einer halben Stunde zeigte das Thermometer über 50 Grad an.

Nach eineinhalb Stunden wurde der Höchstwert von 59,1 Grad festgestellt. Für Kleinkinder oder Tiere herrscht bei solchen Temperaturen absolute Lebensgefahr, warnen die Experten.

Der Test zeigt zudem: Auch ohne hochsommerliche Temperaturen kann sich ein Auto innerhalb kürzester Zeit stark aufheizen. Entscheidend sei vor allem die Sonneneinstrahlung. Wie in einem Treibhaus dringen die Sonnenstrahlen durch die Scheiben ein und werden im Innenraum gespeichert.

"Auch Oberflächen wie Lenkrad, Gurtschlösser oder Kindersitze können Temperaturen von bis zu 80 Grad erreichen und Verbrennungen verursachen", erklärt der ADAC.

Weder Tiere noch Kinder sollten auch bei vermeintlich kurzen Stopps im Wagen gelassen werden. Selbst ein gering geöffnetes Fenster hat kaum Einfluss auf die Innentemperatur, zeigen die Versuche.