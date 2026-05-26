26.05.2026 12:01 Ferrari stellt erstes Elektro-Modell vor: So schlecht kommt es im Netz an

Der italienische Luxusautobauer Ferrari hat am Dienstag sein erstes Elektromodell namens "Luce" präsentiert. Im Netz wird das Fahrzeug heiß diskutiert.

Italien - Der italienische Luxusautobauer Ferrari hat am Dienstag sein erstes Elektromodell präsentiert: Es heißt Luce (Licht), ist in der Spitze mehr als 310 Kilometer pro Stunde (km/h) schnell und hat eine Reichweite von 530 Kilometern, wie Ferrari am Montagabend mitteilte. Luce beschleunigt demnach in 2,5 Sekunden auf 100 km/h. Ähnlich schnell hatte sich das Internet eine Meinung über das neue Fahrzeug gebildet - die allerdings alles andere als positiv scheint ...

Ferrari hat sein erstes Elektro-Modell vorgestellt. "Luce" kostet rund 550.000 Euro. © Ferrari/pr Die Energie liefert eine 122-Kilowatt-Batterie - sie macht das Auto zum schwersten Modell von Ferrari jemals, es wiegt 2,26 Tonnen. Der Luce ist zudem das zweite Modell von Ferrari jemals mit vier Türen und das erste mit fünf Sitzen. "Wir schlagen ein neues Kapitel auf, das unsere Vision Wirklichkeit werden lässt und Ferraris Tradition stärkt, die Zukunft vorwegzunehmen und zu gestalten", erklärte Unternehmenschef John Elkann. Dieses Kapitel scheinen viele Internetnutzer lieber wieder zuklappen zu wollen. Die Kommentare zum neuen Modell haben überwiegend einen ähnlichen Klang - die Meinungen reichen von enttäuscht bis geschockt. Auto Entspannung an der Zapfsäule? Diesel wieder billiger als E10 "Glückwunsch Ferrari, ihr habt ein Auto gebaut, was hässlicher als jedermanns schlimmste Erwartungen ist", meint ein User in einem Reddit-Beitrag. Ein anderer stimmt ihm zu: "Wow, das ist ja furchtbar hässlich. Ferrari hat den Tiefpunkt erreicht." Manche unterstellen dem Unternehmen, dass ihr neues Modell von Apple oder gar dem fiktiven Serien-Charakter Homer Simpson designt worden ist.

Neues Ferrari-Modell "Luce" trifft auf herbe Kritik