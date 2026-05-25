Laden statt tanken: Ist Sachsen-Anhalt wirklich bereit fürs E-Auto?

Magdeburg - Reichweite, Ladezeiten, Preise: Kaum ein Thema wird unter Autofahrern derzeit so kontrovers diskutiert wie die Zukunft der E-Mobilität . Doch wie gut ist Sachsen-Anhalt eigentlich wirklich auf den Wandel vorbereitet?

In Regionen mit vielen Eigentumswohnungen setzt das Ministerium für Infrastruktur und Digitales auf private Wallboxen. (Symbolbild) © Uli Deck/dpa

TAG24 hatte zuletzt selbst mehrere Wochen ein Elektroauto im Alltag getestet. Dabei zeigte sich: Moderne Stromer schaffen inzwischen problemlos mehrere Hundert Kilometer Reichweite.

Gleichzeitig bleiben vor allem Ladeinfrastruktur und Alltagstauglichkeit für viele Menschen zentrale Fragen.

Auf TAG24-Anfrage erklärte das Ministerium für Infrastruktur und Digitales nun, Sachsen-Anhalt erfülle die aktuellen EU-Vorgaben beim Ausbau öffentlicher Ladeinfrastruktur sogar deutlich. Nach Angaben des Landes liege man derzeit bei 380 Prozent der vorgeschriebenen Mindestvorgabe.

Jedoch setzt das Land vor allem im ländlichen Raum stark auf private Lösungen. Dort spiele die eigene Wallbox eine wichtige Rolle. Die Wohneigentumsquote sei höher als in Städten. Viele Haushalte hätten deshalb grundsätzlich die Möglichkeit, zu Hause zu laden.

Gleichzeitig räumt die Landesregierung ein, dass die Ladeinfrastruktur in einigen Regionen weniger stark entwickelt ist. Genannt werden unter anderem Dessau, der Altmarkkreis Salzwedel, Wittenberg und das Jerichower Land. Dort sei allerdings auch die Zahl der Elektroautos vergleichsweise gering.