CSU will Führerschein ab 16 Jahren – doch es gibt einen großen Haken

Seeon/Berlin - Die CSU will den Führerschein schon ab 16 Jahren erlauben – als begleitetes Fahren. Bisher ist dies in Deutschland ab 17 Jahren möglich.

Darf man schon bald ab 16 Jahren Auto fahren? Viele Parteien wären dafür – allerdings hat die Sache einen Haken. © Marius Becker/dpa

"Wir setzen uns dafür ein, dass die EU-Mitgliedstaaten das begleitete Fahren ab 16 Jahren für die Fahrerlaubnisklasse B ermöglichen", heißt es in einem Beschlussentwurf für die Klausur der CSU-Bundestagsabgeordneten im oberbayerischen Kloster Seeon.

"Wir haben in Deutschland den Führerschein mit 17 eingeführt, und unser Modell des begleiteten Fahrens hat sich als großer Erfolg erwiesen", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann.

"Jetzt wollen wir einen Schritt weiter gehen und das begleitete Fahren schon ab 16 Jahren möglich machen."

Auch die frühere Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP wollte begleitetes Fahren ab 16 Jahren ermöglichen. Dann kam der Dämpfer: Das europäische Recht lasse die Umsetzung der Pläne derzeit nicht zu.

Der Grund: Der Rahmen für das Führerscheinrecht auf europäischer Ebene ist für alle Mitgliedstaaten verbindlich geregelt – Deutschland kann dies also nicht alleine regeln.