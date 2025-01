Der große Autotest: Das sind die Tops und Flops aus dem Jahr 2024

München - Welche Automodelle haben in den letzten zwölf Monaten am meisten überzeugen können? Der ADAC hat einen genauen Blick auf das Preis-Leistungs-Verhältnis und den Ecotest geworfen – und das bei mehr als 80 Autos.

Wir haben einen Gewinner: Ganz oben auf dem Treppchen landet der vollelektrische ID.7. von Volkswagen. © Lars Penning/dpa

22 Benziner, 16 Diesel, 29 Elektroautos, 16 Hybride und auch ein Gas-Auto wurden dabei vom Allgemeine Deutsche Automobil-Club e. V. unter die Lupe genommen.

Für die Nutzer wohl wenig überraschend: Allein die ersten sieben Plätze sind allesamt von E-Autos besetzt. Auch die anderen Stromer liegen ganz gut im Rennen.

"Im Vergleich mit den Verbrennern schneiden sie etwa beim Antrieb (zum Beispiel wenige Geräusche, starker Antritt vom Stand weg, kein Getrieberuckeln) und in der Umweltkategorie besser ab, weil sie immer sparsamer werden und weniger Strom verbrauchen", so die – so ehrlich muss man sein – nachvollziehbare Begründung.

Dabei muss man noch nicht einmal besonders tief in die Tasche greifen. Das beweist schon der Sieger des Rankings, der in den 300 Kriterien am besten überzeugen konnte: der VW ID.7 – ein Familienauto.

"Der 'elektrische Passat' erzielt mit der Gesamtnote 1,5 die beste Note aller im aktuellen ADAC Autotest untersuchten Fahrzeuge und zieht damit an erheblich teureren Fahrzeugmodellen wie dem BMW i5, dem Porsche Taycan (jeweils 1,6) oder dem Mercedes EQE SUV (Note 1,7) vorbei."