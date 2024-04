Es werden immer weniger: Dieses Auto-Modell verschwindet langsam von deutschen Straßen

München - In den vergangenen zehn Jahren war ihr Anteil noch nie so niedrig wie 2023: Auf Deutschlands Straßen verschwindet immer mehr das Cabrio.

Bundesweit liegt der Durchschnitt bei 3,2 Prozent. In Sachsen-Anhalt , Sachsen und Thüringen hat man mit jeweils 1,7 Prozent am wenigsten Interesse am offenen Verdeck.

Doch welche Cabrios liegen bei der geringen Zahl der Fahrtwind-Freunde auf den obersten Plätzen? Hier lässt sich sehr klar zwischen Männern und Frauen unterscheiden.

Bei den weiblichen Versicherungsnehmern stehen die Autobauer Fiat (20,4 Prozent), Peugeot (14,5 Prozent) und VW (13,3 Prozent) auf den Podiumsplätzen. Die Männer setzen eher auf Premium-Marken und neigen vor allem zu BMW (17,6 Prozent), Mercedes-Benz (13,2 Prozent) und – auch hier – Volkswagen (11,3 Prozent) auf Platz 3.

In den Jahren 2019 und 2020 erreichte der Cabriolet-Anteil in Deutschland in diesem Vergleichs-Abschnitt einer Dekade übrigens seinen Höchstwert. In diesen beiden Jahren betrug der Anteil 3,6 Prozent.