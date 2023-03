Ferraris liefern sich Straßenrennen und landen im Garten: Jetzt kommt der Bußgeld-Bescheid

Osimo - Zwei Männer (46 und 56 Jahre alt) in ihren Ferraris lieferten sich am Samstag ein wildes Rennen auf italienischen Küstenstraßen. Doch die Bleifüße kannten wohl den Rennkurs nicht, kamen von der Piste ab und rasten in einen Garten. Niemand wurde ernsthaft verletzt. Doch der Schaden ist enorm.