Ford enthüllt erstes E-Auto: Neues Modell wird in Köln zusammengeschraubt

Martin Sander stellte den neuen "Explorer" von Ford am Dienstag in Köln vor. © Roberto Pfeil/dpa

Das komplett neu entwickelte Modell trägt den Namen "Explorer" und soll bereits ab dem dritten Quartal dieses Jahres in den Kölner Ford-Werken vom Band laufen. In Europa soll der Wagen somit noch in diesem Jahr auf den Markt kommen.

Zu kaufen geben soll es den SUV, der "federführend in Deutschland" entwickelt wurde, in verschiedenen Ausführungen, unter anderem mit Heck- oder Allradantrieb. Eine Gleichstrom-Schnell-Ladung ermöglicht es, das Auto in nur 25 Minuten von zehn auf 80 Prozent aufzuladen. Ein verstellbarer Touchscreen am Armaturenbrett bildet das Herzstück des Innenraums. Weitere Daten veröffentlichte das Unternehmen bislang nicht.

Allerdings ist zum Preis Näheres bekannt: Demnach liegt der Einstiegspreis in Deutschland voraussichtlich bei 45.000 Euro.

"Der Explorer bereitet den Weg für eine neue Generation beeindruckender Elektrofahrzeuge von Ford. [...]. Zugleich bringt er alles an Ausstattung mit, was seine Fahrer für den Alltag benötigen", erklärte Martin Sander, der als General Manager bei Ford Europa die Elektromobilität verantwortet.

Der "Explorer" soll der Startschuss für eine rein elektrische Modellpalette sein, mit der sich Ford bis 2030 komplett neu aufstellen möchte.