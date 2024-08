Haustier, Koffer und auch noch Kanu? So kommt alles sicher in Auto und Urlaub

München - Die geliebten Haustiere , das unverzichtbare Handgepäck, Koffer voller Kleidung und dazu Fahrräder, Kanu oder Surfbrett: Wie kann das alles auf dem Weg in den Urlaub nur in das Auto passen? Der ADAC hat Tipps auf Lager.

Dem ADAC zufolge sollte man in diesem Fall auf Autogeschirre und Gurtsysteme als Alternative zurückgreifen.

Doch was tun, wenn Hund oder Katze nicht einfach in einer Transportbox gesichert werden können?

Auf dem Weg in den Urlaub kann es im Auto schnell eng werden. Deshalb gilt: Ladung sinnvoll und vor allem sicher verstauen. (Symbolbild) © 123RF/bialasiewicz

Bei Koffern und Taschen ist vor allem wichtig, auf die richtige Gewichtsverteilung im Auto zu achten.

"Schwere Gegenstände gehören nach unten und möglichst weit nach vorne, am besten in den Fußraum hinter Fahrer- und Beifahrersitz oder im Kofferraum direkt hinter die Rückenlehne", heißt es hierzu seitens des Automobil-Clubs. Die Fracht sei dabei möglichst lückenlos anzuordnen und durch Gurte zu fixieren. Jene sollten an den vorgesehenen Haken und Zurrösen im Wagen befestigt werden.

Wichtig: In den vorderen Bereich darf nichts ragen!

Doch was wird aus den sperrigen Sachen? Diese gehören nicht ins Innere. Für den Transport von Rädern eignen sich demnach mehrere Systeme.

Für Heckträger muss das Auto über eine Anhängerkupplung verfügen. So sind bis zu vier Räder zu befördern. Die Traglast des Trägers und die Stützlast der Anhängerkupplung müssen natürlich unbedingt beachtet und keinesfalls überschritten werden.

Auch ist das Kennzeichen des Wagens am Heckträger zu wiederholen. Alternativ kann man die Räder auf dem Dach transportieren. Hier darf die Rad-Träger-Kombination die erlaubte Dachlast nicht überschreiten. Zudem gilt es, die Gesamthöhe des Fahrzeugs im Blick zu haben, sonst droht bei Durchfahrten oder Tiefgaragen ein böses Erwachen.