Kindersitze im Crashtest: Diese Modelle fallen mit "mangelhaft" durch

München - Beim Vergleich von 17 Kindersitzen lieferten drei Modelle ein besonders ernüchterndes Ergebnis und können nicht empfohlen werden.

Die Kindersitze werden Unfallszenarien ausgesetzt, um ihre Sicherheit zu überprüfen. © ADAC/BildschnittTV

Beim zweiten Kindersitztest 2025 hat der ADAC 17 Produkte (sechs Babyschalen, elf Kindersitze) unter die Lupe genommen. Neben einem Crashtest flossen Bedien- und Ergonomie- sowie Schadstoff- und Umweltschadstoffprüfungen in die Bewertung ein. Drei Modelle schnitten dabei so schlecht ab, dass sie als "mangelhaft" eingestuft werden mussten.

So haben der "Reecle 360 (ZA 10 i-Size)" und der "Chipolino Olympus i-Size" bei der Sicherheit versagt. Kinder, die hier Platz nehmen, sind einem ernsthaften Verletzungsrisiko ausgeliefert, so der ADAC.

Auch der für Reisen entwickelte "Maxi-Cosi Nomad Plus" fiel durch: Beim Crashtest wurden nur ausreichende Leistungen erzielt, bedenklich sind zudem sehr hohe Mengen an umweltschädlichen PFAS im Produkt.

Auf die Konfrontation mit diesem Ergebnis gab der Hersteller an, er habe im März 2025 die Produktion und Zulieferung so umgestellt, dass nun alle Modelle frei von PFAS seien. Es sei aber nicht auszuschließen, dass Restbestände der älteren Modelle noch bei Händlern im Verkauf sind, betont der ADAC.

"Das Produktionsdatum eines Kindersitzes ist nicht einheitlich gekennzeichnet - manche Hersteller vermerken es auf einem Aufkleber oder einer Prägung auf dem Kindersitz."