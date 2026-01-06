Lappen weg! Diese Führerscheine müssen im Januar umgetauscht werden

Für eine Vereinheitlichung müssen alte Führerscheine nach und nach umgetauscht werden. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa/dpa-tmn

Besitzerinnen und Besitzer von Führerscheinen im Scheckkartenformat, die von 1999 bis 2001 ausgestellt wurden, müssten diesen bis zum 19. Januar gegen einen neuen, fälschungssicheren EU-Führerschein tauschen, teilte der Tüv Thüringen mit.

Bis 2033 sollen schrittweise alle bis zum 18. Januar 2013 ausgestellten Fahrerlaubnisse erneuert werden.

Neben den Scheckkartenformaten müssen auch die Führerscheine von Menschen, die vor 1953 geboren wurden, ausgetauscht werden, hieß es. Sie sind noch im alten Papierformat. Ihre Besitzerinnen und Besitzer haben noch bis zum 19. Januar 2033 Zeit, das zu tun. Die Geburtsjahrgänge ab 1953 sollten den grauen "Lappen" schon früher umtauschen.