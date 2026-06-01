Tankrabatt zeigt Wirkung: Spritpreise im Mai deutlich gesunken

Deutschland - Das Tanken ist im Mai durch niedrigere Rohölpreise und den Tankrabatt wieder günstiger geworden.

Beruhigt sich die Situation an den Tankstellen auch langfristig? © /dpa | Pia Bayer

Ein Liter Super E10 kostete im bundesweiten Durchschnitt 1,983 Euro und damit knapp 13 Cent weniger als im April, wie der Automobilclub ADAC am Montag mitteilte. Für Diesel mussten Autofahrerinnen und -fahrer im Mai 1,991 Euro bezahlen und damit ganze 27 Cent weniger als im Vormonat.

Als Gründe für günstigere Spritpreise nannte der ADAC die seit 1. Mai geltende, als Tankrabatt bekannte Energiesteuersenkung sowie die zuletzt spürbar gesunkenen Rohölpreise.

Die Senkung der Steuern auf Diesel und Benzin war Anfang Mai von der Regierung eingeführt worden, um die Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die Benzinpreise abzufedern. Der Tankrabatt beträgt knapp 17 Cent je Liter.