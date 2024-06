Als Tesla-Fahrerin zu ihrer Enkelin (1) ins E-Auto steigen will, trifft sie der Schlag

Scottsdale (Arizona) - Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sie ihren Tesla Y geliebt. Doch als Renee Sanchez vor Kurzem zu ihrer Enkeltochter (20 Monate) in das E-Auto steigen wollte, traf sie der Schlag.

Der Tesla Y sorgte für großen Ärger. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Die Oma aus Scottsdale, Arizona, hatte eigentlich geplant, mit der Kleinen einen Ausflug in den Phoenix Zoo zu machen. Doch nachdem sie das Kind ins Auto gesetzt und die Tür geschlossen hatte, stellte sie entsetzt fest, dass sich der Tesla nicht mehr öffnen ließ!

"Ich konnte nicht einsteigen. Mein Telefonschlüssel öffnete ihn nicht. Mein Kartenschlüssel öffnete ihn nicht", erzählte Sanchez kürzlich in einem Interview mit On Your Side.



Da es an diesem Sommertag im Fahrzeug immer heißer wurde, wusste sie sich nicht anders zu helfen, als direkt den Notruf zu wählen. Dieser schickte sofort die Feuerwehr.

"Als sie hier ankamen, sagten sie als Erstes: Uff, es ist ein Tesla. Wir können nicht in diese Autos einsteigen", berichtete Sanchez gegenüber der US-Seite.